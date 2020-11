El e-commerce español sigue por detrás de la media europea

Nacho de Pinedo considera que, salvo excepciones, el e-commerce en España está por detrás de la media europea porque es muy tradicional, le cuesta abrazar las nuevas tecnologías y no acaba de entender que está compitiendo en un mercado global. Según el estudio del Observatorio, a la mayoría de los pequeños comercios la digitalización les resulta un proceso complejo y desconocido y no avanzan todo lo que les gustaría porque no cuentan con los recursos adecuados. Hasta un 26 por ciento de los encuestados asegura que la inversión necesaria para emprender el proceso de transformación digital es la principal barrera para acometerlo mientras un 16 por ciento lo justifica por la ausencia de personal cualificado en el negocio. Por ello, figuras como las del 'trafficker' son tan necesarias en la actualidad.