Trevor Chapman invirtió 200 dólares en la creación de marketplace, de una web en la que vendía productos. Solo 96 días después había alcanzado el millón de dólares en ventas. Este éxito lo ha repetido con otras webs: las pone en marcha y muy pronto venden millones. ¿Cómo lo ha hecho? Chapman había creado una compañía que vendía instalaciones de energía solar, y para venderlas iba puerta por puerta. Y Chapman se preguntó: ¿por qué no hacemos lo mismo en internet? ¿Por qué no ir pantalla por pantalla? ¿Por qué no establecer un tipo de comunicación más natural con los clientes potenciales? Si lo haces, dice Chapman, podrás vender, y hacerlo al precio que tú seas capaz de comunicar que es el adecuado para cada producto.

Internet es un espacio nuevo. Es como el Oeste, esperando a que ocupemos territorios inexplorados. Esto quiere decir que hay grandes oportunidades de negocio, dice Chapman. Y que es un espacio con infinidad de clientes potenciales, pero con pocos creadores. De modo que, para comunicar el valor de tu bien o servicio, lo mejor es hacer pruebas, crear contenido. Sin descanso. No esperes a que el mensaje sea perfecto; sigue una política prueba y error hasta que la respuesta sea muy buena. Entonces, sólo entonces, sabrás que has dado con la clave del éxito. Y profundiza por ese camino.