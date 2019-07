{ "questionID": "e-commerce1", "question": "Facturación del e-commerce en millones de euros", "note":"*Dato correspondiente al tercer trimestre de 2017", "base": "", "source":"<a href=\"https://www.cnmc.es/\" target=\"_blank\">CNMC</a> (*2017: tercer trimestre)", "contextDateDesc":"", "percent":"" }

{ "data":[{ "label": "Facturación en millones de euros", "color": "#FF2600", "data": [ { "fecha": "2012", "value": 2450}, { "fecha": "2013", "value": 3430}, { "fecha": "2014", "value": 4320}, { "fecha": "2015", "value": 5300}, { "fecha": "2016", "value": 6600}, { "fecha": "2017", "value": 7700} ]}] }