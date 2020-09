En qué cambiarán las empresas y el mercado con la tecnología 5G

La industria apuesta por la robótica

Las grandes empresas, en conjunto, no necesitan implementar soluciones de robótica. Un 72 por ciento no las incluye en sus planes para mejorar el control de sus procesos productivos, y cuatro de cada cinco no planea utilizar la robótica en la relación con sus clientes. Pero no es este el caso de todos los sectores. En la industria, como cabe esperar, no es ya que la robótica forme parte de sus planes, sino que ya recurre a esta tecnología. Una de cada cuatro grandes empresas industriales utiliza la robótica en su relación con los clientes, y casi la mitad, el 49 por ciento, para mejorar sus procesos. La tecnología 5G, por medio de sus comunicaciones ultra confiables y de baja latencia, permitirá una comunicación con los robots y entre ellos mucho mejor, lo que abrirá nuevas posibilidades a la industria. Yago Tenorio señala cómo la adopción de la tecnología 5G permitirá, precisamente, la aparición de nuevos servicios.