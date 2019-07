{ "questionID": "G9_2", "question": "Motivos para abandonar el plan de digitalización", "base": "Total de Profesionales y Pequeñas Empresas entrevistados.", "source":"", "note": "", "select":"", "colors":["#E81013"], "separator":"", "highlightNote":"", "highlight":[], "highlightupdown":[], "mode":"extended", "percent": "true" }

{ "Costes elevados": 0.26, "No se le veía rentabilidad": 0.13, "No se obtenían los resultados esperados": 0.11, "Falta de personal con conocimientos": 0.08, "Incompatibilidad con los sistemas existentes": 0.08, "No se veía utilidad para mi actividad": 0.08 }