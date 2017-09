Cualquier bar puede hacer una campaña de publicidad barata y sencilla

Realmente crear una cuenta en Google My Business es bastante sencillo. No tienes más que realizar la búsqueda en Google y accedes al portal, y ahí va a pedir una serie de datos, como la dirección, que valides el número de teléfono y una vez que has hecho esto, ya va a aparecer en tu ficha pues, por ejemplo, cuando alguien busque un bar en la cercanía de donde está ubicado, pues ya aparecerá tu ficha, aparecerá el número de teléfono, aparecerá el enlace a Google Maps para que si alguien va por la calle y quiere buscar el bar, tenga las instrucciones para llegar. Realmente es un proceso muy sencillo y que cuando se trata de un establecimiento no supone apenas tiempo.