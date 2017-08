Si uno lee su cargo en inglés, encuetra que Cohn es IBM Fellow y también “Agitator” en el equipo de Watson Internet of Things (IoT). O sea, es un revolucionario, un maquinador de ideas alocadas que luego resultan no ser tan descabelladas, ya que están dando paso a lo que ya llamamos Internet de las Cosas (o Internet of Things, IoT).

Su trabajo en las oficinas de Munich (Alemania) consiste en lograr que los objetos y servicios conectados se entiendan y se reprogramen solos, según van aprendiendo del uso que hacen de ellos los usuarios y clientes (lo que llaman ‘machine learning’). Según él, “hoy, un aparato empeora con los años; con Internet de las Cosas, mejorará”.

Eso da una gran oportunidad a los empresarios porque piensa que “un emprendedor que saque partido del ‘machine learning’ tendrá éxito”, y por eso está convencido de que “la Internet de las Cosas es, sobre todo, innovación en el modelo de negocio”.