Cómo vender 17.000 entradas de un concierto en una semana usando solo Facebook

Aparte de los vídeos y las fotos, entendiendo que esto es un producto muy emocional, hacíamos participar y darle voz a los usuarios constantemente. Yo tenía mi idea preconcebida de qué artistas tenían que ir en el cartel, más que nada porque soy un fan que ha hecho un concierto para otros fans. Lo que pasa que, en el momento que veo que las interacciones van por otros vídeos, por otros artistas, que el 30% del cartel tiene que cambiar porque realmente el público me está diciendo otra cosa…



Cuando lanzamos el cartel, la gente se vio escuchada o que le habíamos dado el cartel de su vida. No sabe que lo habían elegido de manera muy natural, que es dándole likes o compartiendo vídeos de los artistas que realmente más les gustaban y dejando de interaccionar con otros que no les gustaban. Esa fue la clave para generar este cartel casi perfecto de la primera edición.