En esos seis meses no publicamos nada; no teníamos casi ni web, hasta que no tuviéramos un producto y una identidad muy formada, no desde el punto de vista del marketing, como "ya tenemos el logo". No, queremos dar un mensaje y mostrar el alma de esta tienda. Entonces, cuando ya tuvimos ese ejercicio, ahí ya sí que empezamos a desarrollar.



Nosotros somos conscientes, y estamos muy orgullosos, de que somos tenderos. Desde el punto de vista de que... abrimos y cerramos una tienda, y tratamos a la gente que entra y sale. Pero somos conscientes de que las redes son un escaparate, también, de entrada y salida de emociones. Entonces, las emociones las proyectamos tanto desde el punto de vista físico, hablando con él, como desde el punto de vista de la imágen. Esas imágenes nosotros sí las recreamos sobre las redes. Transmiten una naturalidad, una espontaneidad que, es verdad, el público lo demanda y lo aprecia, y lo valora.