El Estado está poniendo en marcha, o reformulando, su política de rentas. Una de ellas hace referencia al Ingreso Mínimo Vital. No es la Renta Básica Universal, propuesta por vez primera por Milton Friedman, y que es una alternativa al Estado de Bienestar. Es una ayuda pensada para sostener a aquellas personas y familias que no tienen otros ingresos, porque no trabajan y no reciben otro tipo de ayudas. José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, detalla lo que se conoce de los planes del Gobierno, y explica cuáles serán los efectos previsibles sobre el consumo y el empleo. Por lo que se refiere al consumo, sostendrá especialmente la compra de bienes de primera necesidad. En relación con el empleo, es posible que desincentive la incorporación laboral, al menos en la economía formal. Pero ese riesgo es mayor en un programa que fuera permanente; algo que, en estos momentos, no es lo que está sobre la mesa.