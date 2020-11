En las elecciones de los Estados Unidos de noviembre de 2016, con sólo tres datos (el nombre de una persona, el código postal de donde vive, y la marca del coche que utiliza), los analistas políticos fueron capaces de predecir el sentido de su voto con una fiabilidad del 96 por ciento. No son necesarios ni siquiera los típicos datos que se han utilizado hasta el momento para aventurar el voto, como la raza y la edad. Y su capacidad de predicción cae al detalle del votante individual, y con una certeza casi total. Esto es lo que permite el ‘big data’.

Una vez cuentan con esa información, relata el analista Juan Verde, los responsables de la campaña demócrata saben si tienen que invertir o no en publicidad para influir en su sentido del voto o no. Si es demócrata en un barrio que vota mayoritariamente demócrata, no hará falta. Si es republicano convencido, tampoco cambiará el sentido del voto. Pero si es un demócrata en un ambiente favorable a los republicanos, sí puede merecer la pena hacerle llegar los mensajes que le animen al voto. Verde señala que todavía esa oleada del ‘big data’ en las elecciones no ha llegado a Europa. Una ola que maximiza la efectividad y permite ahorrar dinero.

Por otro lado, Juan Verde cree que gracias a esta tecnología se abre una vía de colaboración público privada que acercará los avances a las Administraciones Públicas, y les permitirán a éstas mejorar su gestión con menos presupuesto.