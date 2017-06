Me llamo Arun Sundararajan. Soy profesor en la Universidad de Nueva York. Estudio cómo las tecnologías digitales cambian las cosas. En los últimos 15 años, ha habido varias cosas que la tecnología digital ha cambiado, así que mi objeto de estudio ha ido cambiando. Desde la música y la edición a las redes sociales, y, ahora, a lo que la gente llama "economía colaborativa" desde hace cinco años.



Lo que me atrajo desde un principio de la economía colaborativa fue mi interés en la confianza. Yo creo que si entiendes la confianza y su evolución, puedes entender la evolución de los negocios. He estudiado distintas formas de transformación digital durante la última década o más, y me pareció que lo que estaba ocurriendo con la economía colaborativa parecía ser la mayor y más profunda transformación de la manera en que organizamos la actividad económica que yo me había encontrado. Porque alcanzaba a sectores fundamentales de la economía: La vivienda, el transporte, la sanidad, la energía...