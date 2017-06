Pero luego, no nos limitamos a construirlo todo de una vez. Volvemos constantemente a ellos para que lo prueben. Construimos un poquito, y les preguntamos: "¿Qué te parece? ¿Esto es lo que querías?". Y ellos dirán: "Bueno, mejor si fuera un poquito más así". Y volvemos y lo cambiamos. El desarrollo es un proceso iterativo, hay una colaboración muy estrecha con los usuarios. De modo que, cuando se llega al final, el día del lanzamiento, el riesgo es mucho menor porque la gente estaba desde el principio. A ellos no les pilla por sorpresa, y no corres el riesgo de que digan: "Eso no es lo que queríamos, no nos convence". Porque ya lo han visto, han colaborado desde el principio.





Por la manera en que se gobierna Londres, tienes el Ayuntamiento: el alcalde y la Asamblea de Londres, que es la autoridad estratégica. Nosotros dictamos las estrategias, dictamos las leyes. Luego, hay 33 distritos. Por ejemplo, Lambeth, Westminster, etcétera. Ellos son los responsables de proveer los servicios en sus zonas. Ahí no proveemos los servicios de la misma manera. Ellos se ocupan de recoger la basura, recaudar impuestos y demás. Y todos operan como organismos separados. Lo que me interesa mucho en estos momentos, es trabajar con ellos para ayudarles a llevar a cabo la transformación digital. Especialmente en los servicios que ellos proveen al público, para asegurarnos de que sean fáciles de usar, eficientes, etcétera.