El tomate Raf es conocido como el tomate pata negra. Y hay muchos clientes que dicen “mira, a mí el precio no me importa, yo lo que quiero es que el tomate esté espectacular”.



oloraf.es es un e-commerce de venta de tomate Raf que empezamos en 2009. Vemos que hay cierta competencia, pero no están especializados en Internet, y no avanzamos. Arrancamos de una manera muy templada y muy tranquila, y sabiendo que teníamos por lo menos dos años para recuperar esa inversión inicial. Con lo cual hicimos nuestros deberes y nos fue bien. No nos generamos unas expectativas muy altas. Sabíamos que debíamos invertir mucho en comunicación, pero esa era una parte que asumíamos nosotros con nuestro propio trabajo.