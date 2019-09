Una tienda sin empleados a la vista. Una compra rápida y sencilla, en línea con las necesidades del momento. Una experiencia cercana a la de la compra por internet, pero con la posibilidad de ver los productos in situ, no a través de una pantalla. Esto es lo que nos ofrece, como usuarios, la tecnología que permite que haya tiendas sin dependientes. No es sin empleados, porque se necesita gestionar el espacio, la seguridad y la reposición del stock.

Para el empresario, establecer una o varias tiendas sin empleados es un reto tecnológico y de gestión, y exige cambiar de perspectiva, pero según Miguel Ángel López de Blas, pionero en España de este tipo de establecimientos con TuDecora.com, puede tener ventajas: une los mundos “on” y “off”, y puede abrir las 24 horas del día. También logra reducir costes. Y es un modelo de negocio escalable, pues permite una gestión en remoto de los puntos de venta. Se crean más puestos de trabajo que los que se destruyen, pero sobre todo cambia su cariz. El nuevo empleado de estas tiendas ha de tener un perfil más digital y de gestión. López de Blas comparte su experiencia por medio de su metodología Retail Experience.