Qué hacer para que los clientes confíen en nuestra política de privacidad

La tecnología acerca a las empresas a sus clientes

El 68 por ciento de las pymes considera que la relación con sus clientes ha mejorado en los últimos dos años, de la mano de la tecnología. Los datos son del informe de 2020, que recoge las impresiones del año anterior, 2019. Si lo comparamos con el informe de 2018, vemos que esa mejora con los consumidores es ahora mayor, pues en el de 2018 los datos arrojaban un 55 por ciento, 13 puntos menos. No obstante, como explica la profesora de Política Tecnológica Laura Sallstrom, en torno a un 90 por ciento de los consumidores de empresas tecnológicas tiene reservas, y no concede toda su confianza a las compañías. Y, cada vez más, las empresas son tecnológicas, aunque su producto no lo sea, porque lo es su infraestructura. Ahí hay mucho margen de mejora.