¿Es rentable económicamente para las pymes apostar por desarrollar una app? La respuesta, según Miguel Peñate, responsable de aplicaciones móviles de Google España, es claramente sí ya que los usuarios lo están demandando. Lo demuestran estudios como el que recoge Think With Google, según el cual los usuarios de apps son más fieles, pasan un 37 % más de tiempo con la misma tienda frente a los que no usan aplicaciones, compran con un 33% más de frecuencia y adquieren un 34 % más de artículos. Además, si pensamos en la recuperación económica tras la pandemia, el 30% de los consumidores creen que sus experiencias de compra ya no volverán a ser como antes.

Pero para hacerlo adecuadamente, conviene tener en cuenta varios aspectos clave en la definición de una estrategia de desarrollo comercial de una app. La medición, la adquisición de clientes y diseñar una experiencia adecuada de usuario pueden allanar en gran medida el camino para que las pymes desarrollen una app que satisfaga a sus clientes y atraiga a otros nuevos. En esta entrevista Miguel Peñate nos ofrece una serie de consejos para que puedan conseguirlo.