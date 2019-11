Desde hace 12 años, John Hagel III se encarga de investigar y dar a conocer a las empresas las oportunidades de negocio que se están perdiendo a través de su trabajo como Chairman del Center for the Edge de Deloitte & Touche. Tras estudiar a las empresas tecnológicas más exitosas, desde su centro identifican oportunidades emergentes en cualquier tipo de industria. Según Hagel, estas empresas exitosas emplean un enfoque estratégico particular dividido en un plan a largo plazo y otro a corto plazo en donde lograr objetivos concretos. El director del centro de Deloitte analiza la estrategia empresarial y el nuevo concepto de liderazgo de las compañías más exitosas de Silicon Valley.