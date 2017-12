No hay que elegir: la web móvil capta clientes, una ‘app’ los fideliza

{ "questionID": "Google - Proyecto EBU Vodafone", "question": "Tendencia desestacionalizada (promedio 12 meses)*", "note":"*Respuestas sobre 'Página web'", "base": "Total de empresas que han hecho búsquedas en Google.es", "contextDateDesc":"", "percent":"Estudio de datos de Google & Youtube" }

{ "data":[{ "label": "Página web", "color": "#FF2600", "data": [ { "fecha": "12/14", "value": 83 }, { "fecha": "1/15", "value": 82 }, { "fecha": "4/15", "value": 80 }, { "fecha": "7/15", "value": 80 }, { "fecha": "10/15", "value": 79 }, { "fecha": "1/16", "value": 77 }, { "fecha": "4/16", "value": 75 }, { "fecha": "7/16", "value": 73 }, { "fecha": "10/16", "value": 72 }, { "fecha": "1/17", "value": 71 }, { "fecha": "4/17", "value": 70 } ]}] }