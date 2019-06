Tutorial para crear una página de empresa en Facebook

Si un autónomo o una microempresa no pueden o no quieren permitirse tener una página web propia o, simplemente, esa solución es demasiado complicada para la sencillez de sus productos o servicios, hay una solución intermedia que puede ayudar a la promoción y desarrollo del negocio: crear una página de empresa en Facebook. La gran diferencia entre las páginas y los perfiles personales es que las primeras no tienen límite de seguidores y que lo que publiquemos en ellas puede verlo cualquier miembro de Facebook, nos siga o no. En 5 minutos explicamos de modo sencillo el paso a paso para la creación de una de estas páginas y damos dos o tres consejos sencillos para sacarle partido desde el inicio.