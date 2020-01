Una ‘cooperativa digital’ de agricultores para cultivar y vender mejor

Venkat Maroju es el CEO de Source Trace, una compañía que presta servicio de digitalización a centenares de miles de pequeños agricultores en algunos de los países más pobres del mundo. Ellos no cuentan con los medios para engancharse al mundo digital, de modo que la forma de acercarlo a ellos es de manera indirecta. Tal como lo explica Maroju, es por medio de una miríada de sociedades interpuestas: asociaciones de productores, empresas financieras, organizaciones no gubernamentales, agencias de desarrollo… Todas se unen para facilitar la recogida de los datos necesarios, su procesamiento en un centro de análisis, y su posterior diseminación por los campos labrados por estos pequeños productores. Uno de los elementos ilustrativos de Source Trace es esa unión de varios actores implicados en una única plataforma, para dar servicio tecnológico a muchos pequeños empresarios que, por sí solos, no podrían llegar tan lejos. El otro elemento de interés es que las soluciones de digitalización alcanzan toda la cadena de creación de valor, lo que entre otras cosas facilita que Source Trace pueda ofrecer los elementos básicos para hacer un buen plan de negocio, según las condiciones del mercado.