Qué puede aprender un pequeño e-commerce de los grandes

Parece evidente que los e-commerce grandes generan más tráfico y conversiones que los medianos y pequeños (hasta cuatro veces más) pero lo interesante es preguntarse la razón y descubrir qué pueden hacer éstos para poder competir con ellos. De entrada Pablo Pérez, Head de Google Marketing Insights en España, considera que a la tienda grande normalmente le va a costar más dar el tipo de servicio y las recomendaciones que puede ofrecer un e-commerce más de nicho, por lo que éstos pueden diferenciarse gracias a la experiencia de compra, la especialización y el conocimiento de sus clientes.

Desde Think with Google han realizado un estudio para profundizar y entender la casuística de las empresas medianas y pequeñas que venden online. Entre sus conclusiones descubrieron que un 35% del tráfico que entra lo hace con una intención clara de compra mientras el resto sólo investiga pero también pueden ser consumidores futuros. Afinando más, en el estudio averiguaron las razones que llevan a no comprar a quienes visitan un e-commerce. Pablo Pérez nos las cuenta en esta entrevista mientras ofrece consejos y herramientas que las tiendas medianas y pequeñas pueden utilizar para mejorar sus ventas.