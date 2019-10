Este inglés de Leeds ha sido directivo de diferentes compañías británicas antes de dedicarse por completo al 'coaching' de directivos de muchas empresas europeas. Ha vivido y trabajado en Holanda, Alemania y ahora en Bruselas, desde donde ha impartido también conferencias en todo el mundo sobre liderazgo, emprendimiento y gestión de expectativas y personal. Tredgold es además autor de varios libros: "FAST, 4 Principles Everyone Needs to Achieve Success and Drive Results", "Leadership: It's a Marathon Not a Sprint" y "Come Into Your OWN: A 31 Day Leadership Transformation: Volume 2" (coautor).