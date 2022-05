Casi el 68% de las empresas que opera sólo en su país no exporta porque no sabe cómo hacerlo. Es un dato que aporta Miguel Ávalos, EMEA Group Head of B2B Marketing for Commerce & Vertical Programs de Google. La buena noticia es que gran parte de la información que necesita una compañía para su internacionalización puede encontrarse en internet.

«La primera gran pregunta que debe hacerse una empresa es: ¿dónde empiezo?», asegura Ávalos. La respuesta depende de factores como el potencial del mercado de destino, la competencia o la regulación. Cada mercado es diferente y, para tener éxito en la expansión internacional, es fundamental que una empresa tenga en cuenta las características propias de cada país. Google ha determinado cuatro aspectos a valorar, que varían de un sitio a otro: la localización -que implica no sólo traducir tus textos, sino adaptarlos al lenguaje de cada lugar-, la adaptación de los medios de pago, la optimización de la experiencia del cliente y la competitividad en lo referente a logística, cumpliendo las expectativas de los clientes potenciales.

En cuanto al marketing, cuando un negocio se internacionaliza, debe adaptar sus campañas para abarcar tanto el ámbito global como el local. Ávalos recomienda, además, Market Finder, una herramienta desarrollada por Google, dado que el volumen de búsquedas que maneja la compañía le permite identificar las tendencias comerciales en cada lugar del mundo, así como los precios que se pagan por los anuncios, lo que da una medida de la demanda de un producto concreto allí. De esta forma, Market Finder puede ayudar a determinar dónde cuenta con más posibilidades de éxito una idea de negocio y pone a su disposición los recursos necesarios para adaptarse en cuanto a legislación, logística, marketing…