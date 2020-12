Según datos de la Seguridad Social, durante los dos primeros meses del confinamiento cerraron definitivamente más de 130 mil empresas en España y la situación sigue siendo muy dura para las pequeñas y medianas empresas ya que los gastos se mantienen pero los ingresos han bajado considerablemente. Por eso, y mientras dure la pandemia, es hora de reinventarse y dicha reinvención para especialmente por la transformación digital y más cuando un 86% de las pequeñas empresas españolas no tenían un plan de digitalización a principios de 2020 .

Para contribuir a esta digitalización nace la campaña «Impulso digital» de Google y el Ministerio de Industria, turismo y comercio. Y es que se trata de unos sectores y negocios clave en la economía española ya que el que turismo y hostelería representan un 14% del PIB y el comercio minorista otro 12%. Para ellos van especialmente destinadas las herramientas gratuitas y de fácil uso que Google ha implementado. Los cursos de formación online que pone a su disposición así como herramientas como Google My Business, Grow My Store, Test My Site o Google para Pymes les permitirán afrontar de una forma sencilla este proceso, como explica Caroline Luengo, Marketing Brand Manager en Google España.