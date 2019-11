“Me he dado cuenta, Óscar, de que la experiencia no es suficiente”. Esto se lo decía un ‘mentee’ de Óscar Paz, responsable de AXA Opensurance, quien como persona más joven y apegada a las tendencias tecnológicas del momento hacía de mentor de su compañero. La tecnología crea su propio halo de conocimiento, y cuando tu experiencia es previa a esos avances, no te sirve de puerta de entrada al mismo. ¿Por qué no aprovechar el talento de la propia empresa, implicar a los trabajadores en el empeño de mejorar las cualidades de sus compañeros? Eso es el ‘reverse mentoring’, o mentorización inversa.

Es inversa pues antes, en épocas de menor avance tecnológico, la experiencia sí era suficiente. Y eran los mayores los que enseñaban a los menores. Ahora es así, pero también al revés. Y es bueno, más allá de que se comparta el conocimiento disperso en la organización, porque como señala Carmen Polo, directora de Personas y Organización de AXA España, el programa de ‘reverse mentoring’ ha hecho que se comuniquen las diferentes generaciones, y tengan un lenguaje común. El programa ha cohesionado a la organización.