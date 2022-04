Una gran empresa, con presencia en distintos países, tiene que manejar sus datos de forma distinta según las circunstancias. Querrá que le preste servicio una nube pública, pero en su sede querrá tener alojados los datos en su propia red. Puede que, en otro país, le sea conveniente recurrir a otro proveedor de nube pública, o a una nube privada. Pero lo que no quiere la empresa es tener que duplicar los datos o recurrir a herramientas distintas para cada depósito de datos. Para dar respuesta a esta necesidad se ha acuñado el concepto de nube híbrida. NetApp, empresa que da servicio a muchas de las grandes empresas del mundo, lo ha resuelto con el concepto de Data Fabric, una arquitectura de datos que permite esa comunicación entre distintos alojamientos de los datos. Su presidente mundial, César Cernuda, señala que puesto que la tecnología ya no es una sección de la empresa, sino que está en el corazón de lo que hacen, la decisión sobre qué uso se le da a los datos, de qué forma y con qué objetivos, recae en la dirección de la empresa, no en un departamento de informática o tecnología.

