La experiencia de usuario en la tienda física y su impacto en la digital

La era digital nos ha traído nuevas posibilidades para acudir al mercado. Una de ellas es que no tenemos necesidad de entrar a una tienda. Unos cuantos clicks en el ordenador o nuestro teléfono móvil o tablet, y es el producto el que viene a casa. Esta situación pone en riesgo el comercio tal como lo conocemos. ¿Qué pueden hacer las tiendas? ¿Cuál es su papel en la era digital? ¿Tienen algo que aportar? Carherine Barba, experta en retail, señala que hay dos cosas que puede ofrecer una tienda que no las puede dar una plataforma. Por un lado, facilidad y rapidez, con los nuevos modelos de tientas en los que entras, coges y sales. Y, por otro, la palabra mágica: experiencia. Una tienda es un espacio físico, en el que hay personas, y que puede facilitarte lo que una fría transacción desde el móvil no es capaz: transmitirte valores, experiencias, y un conocimiento de la marca y de tus propias necesidades.