Febrero llega con muchas novedades para los autónomos, las cuatro principales son las siguientes: la primera es que se suspende la subida de tipos de cotización y, por tanto, la subida de cuotas de los autónomos en 2021, al menos hasta que no se llegue a un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional. La segunda es que el plazo de solicitud de estas ayudas ya no son quince días, sino que se aumenta a veintiún días. La tercera es que se amplían las ayudas existentes hasta el 31 de mayo y la cuarta es que se mejoran estas ayudas y se amplían los supuestos, dando cabida a todos aquellos autónomos que tuvieran una suspensión parcial de la actividad y también eliminando el requisito de que se tenga que haber disfrutado de cualquiera de las ayudas anteriormente para acceder a las nuevas. Existen cuatro prestaciones en la actualidad de las que pueden disfrutar los autónomos que se vean afectados por la pandemia. La primera es la ordinaria especial compatible con la actividad, para la cual habrá que haber cotizado doce meses de prestación por cese de actividad. Las tres siguientes son extraordinarias, porque no se exige ese período de cotización. Estamos hablando de la que lleva la suspensión total de la actividad por la pandemia, para los autónomos nuevos o aquellos que disfruten de la tarifa plana y la tercera para los autónomos de temporada.