Las personas, en el centro de la salida al exterior

Para saber dónde y cómo exportar no sólo cuenta el volumen de la población o su renta per cápita. También es necesario contar con ciertos conocimientos (culturales, políticos, sociales…) a los que sólo podemos acceder con las personas adecuadas. Ugarte cuenta cómo algunas empresas que exportaban a un país han tenido que cerrar sus oficinas allí por la marcha de una persona que era clave. La contratación de personal cualificado no está entre las prioridades de las pymes, independientemente de su tamaño. Al valorar su importancia, le otorgan un 6,7, por debajo de la media. Pero si quieren sacar sus productos o servicios del país, tendrán que prestarle más atención.