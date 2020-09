Cirugía a distancia en tiempo real, gracias a la velocidad del 5G

La cirugía ya conocía la videoconferencia y se está aplicando para que unos médicos ayuden a otros durante una operación. Pero esta tecnología no era suficiente porque la velocidad de transmisión de datos de la red 4G tiene una pequeña latencia (el tiempo que tardan los datos en llegar de un servidor a otro y el tiempo que el otro extremo tarda en gestionarlos) que hace imposible operar a distancia en tiempo real. Pero ese problema va a desaparecer por dos factores: uno, porque la tecnología 5G que se está implantando ya elimina ese retardo; y dos, porque el Hospital Clínic de Barcelona y Advances in Surgery (AIS) están impulsando una iniciativa para que los cirujanos más prestigiosos del mundo puedan, gracias al sistema Telestration, teledirigir en tiempo real las intervenciones de otros cirujanos con menos formación o experiencia que se conectan desde quirófanos a miles de kilómetros de distancia. La tercera pata del proyecto, no menos importante, es Barcelona Mobile World Capital, la institución pública que organiza el prestigioso Mobile World Congress.