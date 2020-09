Mejor relación con los ciudadanos, mejor servicio público y más transparente

En los dos últimos años, tres de cada cuatro Administraciones Públicas, el 74 por ciento, reconoce que ha mejorado su relación con los ciudadanos, como consecuencia de la digitalización de sus servicios. Esto supone un avance sobre el 69 por ciento recogido en el informe de 2017. Aunque no son datos enteramente comparables, ya que en el informe de 2019 no se incluye la opción de no sabe/no contesta, que recabó un 4 por ciento de las respuestas en 2017. Pero por un lado es razonable pensar que ese porcentaje se habría repartido de una manera proporcional entre el resto de respuestas en 2017. Además, el avance de quienes dicen que la relación ha mejorado es de cinco puntos porcentuales. Como señala Jaanika Merilo, la digitalización también puede mejorar esa relación de un modo muy particular: reduciendo las posibilidades de que los funcionarios caigan en la corrupción.