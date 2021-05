Así se combinan todas las opciones de movilidad y transporte en la misma ‘app’

Cohen, estadounidense afincado en Barcelona, es un experto en smart cities y coautor de 'Climate capitalism: Capitalism in the age of climate change' (2011). Se licenció en la Universidad de Miami en Empresariales (Comportamiento de las organizaciones), y continuó su formación en la Escuela de Negocios Darla Moore, y en la Universidad de Colorado. Ha dado clases en diversas instituciones, entre ellas el IE en Madrid, así como en otros centros en Buenos Aires o Santiago de Chile. En Barcelona ha sido profesor de EADA Business School, y desde ahí ha lanzado Iomob.