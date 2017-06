Si pensamos cómo nos comportamos como usuarios, nos damos cuenta de que ahora estamos en un mundo en el que estamos 24 horas al mundo conectados. ¿En qué se traduce esto? Es que al final estamos dejando datos en distintos puntos sobre nuestro comportamiento. Y la empresa, la empresa con la que tú interactúas, está recogiendo muchísimos de esos datos, y eso es el Big Data al final. Entonces, pensemos en una empresa cualquiera, puede ser una pyme que tenga dos o tres tiendas, y que tenga una página web, y que tenga un 'call center'. Si yo entro a la página web y me registro, yo estoy dejando un montón de información sobre cómo navego, qué productos me han interesado, cuáles he comprado o no he comprado. Si llamo al 'call center' y me quejo o tengo una conversación, eso va a quedar registrado y es información que la empresa luego puede lógicamente explotar. Si voy a la tienda y compro y me identifico cuando compro, otra vez el empresario va a ser capaz de saber qué están haciendo sus clientes y qué están comprando y cómo están interactuando con ellos en todo momento.