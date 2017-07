Cómo entrar y salir de un hotel sin pasar por recepción (pero pagando)

NH Hoteles se embarcó en un plan de transformación de la compañía que pasaba necesariamente por el área digital. Hoy, su director general de Medios, Rufino Pérez, cuenta cuál es uno de sus logros: "Nosotros ahora estamos en una situación única en la industria, que es la de tener los mismos sistemas, las mismas aplicaciones, para todos y cada uno de nuestros hoteles". Y de trata de más de 400 en 30 países. La integración de los sistemas permite recabar la información relevante para la gestión del hotel (recursos humanos, compras y ventas, o el registro de las preferencias de los clientes, en tiempo real. También permite que los gestores controlen la situación del hotel y sus necesidades desde un móvil o una tablet.

La compañía busca mejorar la experiencia del cliente potenciando la página web, que permite tanto el 'check in' como el 'check out' on line, y la elección de la habitación de un modo análogo a como se puede hacer con las plazas de los aviones. NH también ha desarrollado una aplicación, 'Precio abierto', que le permite revisar las tarifas cada 30 minutos y ajustarlas a la situación de la oferta y la demanda.