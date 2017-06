¿Qué es la revolución digital? Mira, lo que no es, es lo que piensa la mayor parte de la humanidad, que es “yo tengo una página web y he contratado un Community Manager, con lo cual ya soy digital”. No va de esto. La revolución digital o la transformación digital en el mundo de la empresa, es una transformación del propio modelo de negocio. Simplemente… simplemente y profundamente. Es decir: ¿por qué es un cambio del modelo de negocio? Porque lo que ocurre en la revolución digital que estamos viviendo es que lo que, eminentemente está pasando en este momento es que el consumidor está cambiando la manera en la que demanda productos y servicios. Hay un comportamiento radicalmente distinto hoy al de hace diez años. Y eso provoca cambios en modelos de demanda. Al haber cambios en modelos de demanda, la organización, la empresa, que está satisfaciendo esta demanda, tiene que cambiar radicalmente.



¿En qué consisten estos cambios de modelos de demanda? Básicamente en dos cosas: rapidez e inmediatez. Y luego si quieres añadimos una asociada a la rapidez e inmediatez, que es altísimas expectativas por parte de una sociedad que demanda. Si pensamos que el mundo es digital, significa que el mundo está acortando la distancia entre el deseo y la consecución del mismo e incluso, incluso, estamos viendo ya como gracias a la tecnología y el mundo de los datos se está anticipando el deseo antes de que tú lo tengas. Entras en un Google Now y te está diciendo por qué camino más rápido tienes que llegar a casa sin que tú lo preguntes. Entras en Amazon y ya te está diciendo lo que tienes que pedir para la próxima. Y si no te lo está diciendo, el pedido con Prime Now lo tienes en casa en veinte minutos. Este cambio de modelo en la demanda genera, por definición (o un cambio de modelo de negocio), porque la manera en que las empresas tienen que entregar, transformar y recuperar valor es totalmente distinta.



Si entramos en modelos de negocio como el de la prensa, ha cambiado radicalmente como consecuencia de este cambio de modelo de comportamiento de demanda. El mundo del turismo, que es eminentemente servicio, es digital, no tiene nada que ver con lo que era hace diez años. Tú le preguntas ahora al Consejero Delegado de una cadena hotelera cómo tiene que operar ahora, respecto a cómo tenía que operar hace diez años, y ha cambiado todo el modelo. Pero no solo el cómo hacen el marketing digital, sino cómo tienen que comprar hoteles o, mejor dicho, alquilar hoteles para gestionar porque tienen que competir con un Booking.com. ¿Por qué cuento todo esto? Porque no va de transformación digital, va de transformación dentro de la empresa porque cambia el modelo de negocio y, por tanto, cambia la organización.