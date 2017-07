Para mí, el ejemplo más concreto es el de las tiendas. Hay tiendas enormes que todos han construido, y ya nadie quiere ir a la tienda. Resulta que no era una experiencia tan cómoda, después de todo. A la gente no le gusta hacer colas, ni le gusta tener que encontrar al dependiente para pedirle lo que busca. Prefiere buscar en su smartphone y comprárselo a alguien que ha hecho esa transformación digital y que ha llegado hasta ahí para el consumidor. Su única estrategia parecer ser: "Vamos a cerrar más tiendas para intentar ahorrar dinero".





Hay muchas empresas industriales, especialmente… Ya fabriquen productos para el consumo o para otras empresas, saben que deberían tener más datos sobre lo que pasa cuando su producto sale al mundo. Pero aún no están ahí. Lo saben, en teoría, pero no lo han hecho.





Yo pienso: "¿Cómo es que un aire acondicionado Mitsubishi de 10 000 dólares no puede comunicarse con Alexa?". No puedo decir: "¿Puedes hacer que haga un pelín más de frío?". Ese es un ejemplo de fabricante que no se da cuenta todavía de que queremos controlarlo todo con Google Home, Alexa o el dispositivo que sea que responda a nuestra voz.