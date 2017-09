El fundador de Atari sabe por qué triunfan ciertos emprendedores

Nolan Bushnell es fundador de la compañía de videojuegos Atari (1972), entre más de una veintena de compañías que ha creado durante décadas. La última que ha lanzado fue en febrero de 2016. Bushnell apoyó una ‘startup’ llamada Apple, en los 70. Hoy da clases sobre habilidades empresariales para jóvenes. El emprendedor habla de los “wanterpreneurs”, gente que quiere emprender pero no sabe cómo, o que necesita demasiadas condiciones favorables previas. Y añade que el gran paso es hacer cosas, no pensar en hacerlas. Su idea, además, es mantener una estructura de mando plana porque “algunos mandos medios creen que están ahí para decir que no a todo” cuando llegan las ideas innovadoras de abajo. Aboga también por ceñirse al dinero que el emprendedor tenga de inicio, sin buscar grandes fuentes de financiación previas.