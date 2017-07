El motor seis es la escasez y la impaciencia. Este es el motor que dice: "Queremos algo sencillamente porque no podemos tenerlo o es muy difícil de conseguir". Si hay uvas en la mesa, quizá nos den igual. A lo mejor nos comemos un par, pero no les damos importancia. Pero si las uvas están tras una vitrina fuera de nuestro alcance, no dejaremos de pensar en ellas: "¿Puedo comérmelas? ¿Cuándo? ¿Qué hacen en una vitrina? ¿Estarán buenas?".



Esta es una estrategia que Facebook usaba al principio. Al principio, Facebook decía: "TheFacebook.com es solo para los alumnos de Harvard. Si no vas a Harvard, se siente, no puedes usar Facebook". Y luego dijo: "Lo extenderé a Harvard, universidades de la Ivy League, y a otras universidades a las que van tus amigos, pero a ti no te cogieron. Se siente". Y, al final, se abrió a más gente. Cuando se abrió a mi universidad, UCLA, en 2004, todos entraron corriendo a Facebook. No porque supieran lo genial que era Facebook, porque nadie lo había usado, pero esa exclusividad hizo que la gente quisiera entrar.