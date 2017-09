Aciertos y errores de Habitissimo al internacionalizar su negocio

Habitissimo es un ‘marketplace’ para las reformas en casa. Se hizo un hueco en plena crisis, y acabó exportando su modelo a nueve países, tres en Europa (Italia, Portugal, Francia), y cinco en Iberoamérica (Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia). El éxito ha sido tal que parte de la compañía ha sido adquirida por la multinacional HomeServe. No obstante, su fundador y CEO, Jordi Ber, cree que podrían haberlo hecho mejor si hubiesen tenido en cuenta la recomendación que, ahora, tienen para otros: “Visto en perspectiva, nos ha ido muy bien, pero creo que salimos demasiado pronto. Porque salimos en un momento en el que todavía no habíamos validado de verdad nuestro modelo de negocio”. Primero hay que consolidarse en casa, “porque si no, en vez de un problema tienes dos”, apunta Ber.

Su estrategia pasa por empezar por aquellos países en los que el desarrollo del comercio electrónico no estuviese totalmente desarrollado, “porque son países en los que podemos crecer con el mercado y convertirnos en la plataforma líder”. Empezaron en países con los que tengamos una afinidad cultural, aunque su objetivo actual es convertirse en una empresa global e ir, por qué no, a Asia. La internacionalización tiene grandes ventajas, como las economías de escala. O el hecho de que lo que aprenden en un país pueden llevarlo a su plataforma en el resto de mercados.