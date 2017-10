Este profesor de la Ivey Business School (Canadá y Hong Kong) trabaja habitualmente para grandes marcas como BMW, HSBC, Microsoft, Cadbury, L’Oreal, o McCain. Les asesora sobre las tendencias en las estrategias de marketing para adaptarlas a la nueva forma de comportarse del consumidor y del mercado. Recientemente ha publicado 'Tilt: Shifting Your Strategy from Products to Customers', donde defiende sus tesis sobre la importancia de centrarse en el consumidor antes que en el producto.