Entonces este detalle está relacionado con el hecho de que comScore ha sacado unas estadísticas el año pasado, en 2016, de que la mitad de los usuarios ya no se descargan ninguna aplicación móvil.



Una de las tendencias más en interacción y lo podéis comprobar a través de Google Trends es el hecho de, si hacéis una búsqueda en Google Trends de algo que se llama "call mom", "call dad", ¿vale?, que no deja de ser en inglés "llamar a Mamá", "llamar a Papá". Aparece la voz como un nuevo espacio de interacción, significa eso el mundo digital y aquellos que tengan cierta experiencia en digital han vivido optimizar en base a "clics" y en base a "tabs", es decir y ahora aparece la voz.



Otro dato muy importante, la mayoría de los usuarios que tomaron su decisión de compra en un entorno físico cualificaron su decisión de compra en entornos virtuales o por recomendación de algún usuario en alguna red o algún sistema de mensajería. Otro dato curioso, en el año 2016, el año pasado, por primera vez, los sistemas de mensajería instantánea, tipo WhatsApps, tipo WeChat, bueno, empezaron por primera vez a superar a las interacciones en redes sociales.



Otro dato que te pongo encima de la mesa: aproximadamente Twitter, en la red social, reconocen de forma explícita que un 8% de sus interacciones están producidas por robots, no por manos. Es decir, algunos en algunos estudios llegan a subir ese porcentaje hasta el 15%. La mayoría de los usuarios consumen alguna red social, pero los códigos de las redes sociales cambian en función de la capacidad de atención de los usuarios. Es decir, hoy por hoy, la mayoría de los usuarios tienen una crisis de atención.