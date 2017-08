Cinco cosas que una gran empresa debería copiar de una ‘startup’

Por último, y en quinto lugar, más que de un aprendizaje, me gustaría hablar de los falsos amigos. Es decir, los falsos aprendizajes que una gran empresa suele coger de las start-ups. Vamos a generar un número de ideas, vamos a probarlas y, después, vamos a meterlas dentro. Y muchas veces nos dicen: «No, no, quiero que nazcan dentro, porque he visto que en las start-ups siempre las cosas salen de dentro y no las externalizan». Para mí, este es un aprendizaje falsamente bien copiado, que es que una start-up puede generar innovación de manera ágil dentro, porque no tiene procesos, porque acaban de nacer. Y en una start-up pues, al final, prima más la velocidad que no el hacerlo todo perfecto. Una gran empresa, por definición, necesita procesos, procesos para todo. ¿Necesitas wifi? Relléname un formulario. Al final, en todo hay procesos. Entonces, creo que tenemos que vigilar mucho intentar copiar ecosistemas desde fuera. En todo caso, hay que hacerlo desde dentro.