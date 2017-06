¿Está tu pyme preparada para estar online? ¿Esta ubicada, exposicionada para que cuando alguien busque el servicio que tu ofreces sea encontrado? Por lo tal, una pyme que no esté en Internet prácticamente podemos decir que no existe. ¿Cómo hacemos para ayudar al consumidor del siglo XXI a conectar donde compra y a comprar donde conecta? Claramente, no es un trabajo fácil ni sencillo ni rápido. Pero sí necesita de tres pilares que recién he mencionado que son esenciales: la coherencia entre lo offline y lo online, la consistencia de lo que dices, de lo que haces, de lo que comunicas y, sobre todo, la constancia, las posibilidades de venta, las posibilidades de comunicaciones, las posibilidades de servicio crecen exponencialmente.



Sin miedo. No digo que no tengan que tener miedo, lo que digo es “hay que dominar el miedo, hay que superar el miedo”. Y abrazar esta herramienta de comunicación masiva que es Internet a partir de las herramientas que la mayoría de pymes tienen. Es algo impagable hoy por hoy. Sin miedo.